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Автомобилистам предложили новые комплектации Lada

  /   Обновлено: 11 июля 2021 20:20
Экономика
Автомобилистам предложили новые комплектации Lada
lada.ru  /  LADA

Москва, 11 июля. Начальные ценники на Lada Granta Drive Active и Largus R90 Cross изменились в сторону уменьшения.

Седан Lada Granta Drive Active подешевел в России на 24 тыс. рублей. Универсал Largus R90 Cross теперь продается по цене на 9 тыс. рублей ниже предыдущей. Эксперты отмечают, что на изменение ценовой политики АвтоВАЗа повлиял выход комплектации под названием Comfort Light. Об этом пишет Motor.ru.

АвтоВАЗ также предлагает россиянам версию Luxe Light для Granta Cross и Largus Cross. В этом исполнении машины можно купить на 29 тыс. и 19 тыс. рублей выгоднее. Покупка Granta в «облегченной» версии предполагает отказ от магнитолы с Bluetooth, а приобретение «легкого» Largus означает согласие с отсутствием мультимедийной системы, функций Apple CarPlay и Android Auto, а также системы навигации.

Представители концерна указывают, что компания таким образом тестирует спрос на модели в упрощенных исполнениях, а эксперты убеждены во влиянии дефицита полупроводников на появление «урезанных» вариаций.

Российский концерн продал в стране 40 096 машин Lada в июне, что превысило результат первого месяца лета 2020 года на 43%.

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автоваз lada granta largus Comfort Light
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