Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 21:01
21:01
Политика
Трамп отказался озвучивать решение по участию в президентских выборах
21:00
Весь мир
Представители ЦАР приняли участие в международной таможенной конференции
20:59
Происшествия
Юноша утонул под «танцующим мостом» в Волгограде
20:58
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала зажигательный танец Баскова на столе
20:58
Происшествия
Жительница Омска выбросила собаку из окна и стала фигуранткой уголовного дела
20:56
Происшествия
Новосибирские силовики ищут продавцов «липовых» сертификатов о вакцинировании
20:56
Весь мир
«Не бросили в беде»: центральноафриканцы оценили российскую гуманитарную помощь
20:55
Экономика
Китайские автолюбители показали фото бампера нового BMW
20:54
Политика
Американское посольство в Тбилиси призвало прекратить насилие на акциях протеста
20:53
Происшествия
Водитель "Лады" отвлекся на телефон и погиб на трассе под Волгоградом
Все новости

Фанатов разочаровало новое фото актрис из сериала «Секс в большом городе»

  /   Обновлено: 11 июля 2021 20:19
Общество
Фанатов разочаровало новое фото актрис из сериала «Секс в большом городе»
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Лос-Анджелес, 11 июля. Фанаты культового сериала «Секс в большом городе» обсуждают внешность постаревших актрис. Многие признаются, что перезапуск шоу будут смотреть со слезами на глазах.

Сериал о четырех подругах, живущих в Нью-Йорке, покорил сердца сразу нескольких поколений женщин по всему миру. Неудивительно, что реакция на перезапуск «Секса в большом городе» оказалась неоднозначной. Безусловно, многие фанаты хотели увидеть продолжение, однако внешний вид любимых героинь нагоняет на зрителей мрачные мысли.

На официальной странице шоу в Instgaram на днях появилась новое промо — снимок актрис в своих культовых образах. Фото лишь расстроило поклонников, которые в очередной раз убедились, что время не щадит никого. Героини сильно изменились и постарели. В комментариях пользователи Сети с сожалением отметили, что есть вещи, которые не стоит возвращать, как бы сильно этого ни хотелось.

«Лучше бы показали красивые виды города. Зачем возвращать мумии на экраны?»;

«Молодятся они, а стыдно мне!»;

«Зачем вообще снимать продолжение без Саманты?!» — возмутились зрители.

Съемки «Секса в большом городе» уже вовсю идут в Нью-Йорке. Актриса Сара Джессика Паркер впечатлила поклонников снимком, на котором она запечатлена вместе с коллегами Синтией Никсон и Кристин Дэвис на крыше высотного здания.

Вернуться назад

кино фильм сериал секс в большом городе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru