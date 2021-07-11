Фанатов разочаровало новое фото актрис из сериала «Секс в большом городе»

Лос-Анджелес, 11 июля. Фанаты культового сериала «Секс в большом городе» обсуждают внешность постаревших актрис. Многие признаются, что перезапуск шоу будут смотреть со слезами на глазах.

Сериал о четырех подругах, живущих в Нью-Йорке, покорил сердца сразу нескольких поколений женщин по всему миру. Неудивительно, что реакция на перезапуск «Секса в большом городе» оказалась неоднозначной. Безусловно, многие фанаты хотели увидеть продолжение, однако внешний вид любимых героинь нагоняет на зрителей мрачные мысли.

На официальной странице шоу в Instgaram на днях появилась новое промо — снимок актрис в своих культовых образах. Фото лишь расстроило поклонников, которые в очередной раз убедились, что время не щадит никого. Героини сильно изменились и постарели. В комментариях пользователи Сети с сожалением отметили, что есть вещи, которые не стоит возвращать, как бы сильно этого ни хотелось.

«Лучше бы показали красивые виды города. Зачем возвращать мумии на экраны?»; «Молодятся они, а стыдно мне!»; «Зачем вообще снимать продолжение без Саманты?!» — возмутились зрители.

Съемки «Секса в большом городе» уже вовсю идут в Нью-Йорке. Актриса Сара Джессика Паркер впечатлила поклонников снимком, на котором она запечатлена вместе с коллегами Синтией Никсон и Кристин Дэвис на крыше высотного здания.