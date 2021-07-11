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Адвокат рассказала о важном этапе получения наследства внебрачными детьми
Общество
Адвокат рассказала о важном этапе получения наследства внебрачными детьми
pixabay.com  / 

Совсем недавно отечественный кинематограф потерпел невосполнимую утрату: скончался знаменитый режиссер Владимир Меньшов. Но не успели родственники артиста отойти от траура, как заголовки СМИ начали пестрить сообщениями о возможном появлении внебрачных детей Меньшова и о настоящей битве за наследство знаменитости. В разговоре с ФАН адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко рассказала о важном этапе получения наследства внебрачными детьми.

«Что мы раньше называли установлением юридического факта, сегодня суды рассматривают как спор о праве. Прежде всего, при обращении в суд человек должен объяснить, для чего ему нужно установить родство. Почему взрослый человек, прожив всю жизнь, вдруг приходит в суд и начинает ни с того ни с сего устанавливать родство с тем или иным умершим», — говорит адвокат.

После объяснения причин, по которым необходимо установить родство с умершим, собственно, это самое родство и необходимо установить. Делается это путем генетической экспертизы.   

«Если человек умер, то после него остаются дети, наличие того или иного ДНК все равно будет проявляться. Генетики смогут ответить на вопрос, является ли этот человек братом или сестрой другого ребенка», — говорит адвокат.

Что ни говори, но по словам Виктории Данильченко, чаще всего причиной для установления родства является именно вступление в наследство. Кроме того, она подчеркнула, что причину можно придумать абсолютно любую, вопрос в другом — что нужно по факту.

Наследство великого кинематографиста Владимира Меньшова может достаться посторонним людям. Ранее стало известно о возможных новых наследниках покойного артиста.

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