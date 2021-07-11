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Мэрия Ростова опровергла информацию о возгорании автобуса в городе
Общество
Мэрия Ростова опровергла информацию о возгорании автобуса в городе
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Ростов-на-Дону, 11 июля. Накануне региональные СМИ сообщили об инциденте связанным с возгоранием общественного транспорта в донской столице. Однако городская администрация, опровергла информацию выдвинув свою версию произошедшего.

Согласно сообщениям очевидцев, на улице Таганрогской у автобуса, следовавшего по маршруту №65, загорелось дно. Проезжающие мимо автомобилисты стали сигналить водителю, чтобы сообщить о случившемся. Автобус следовал без пассажиров и после остановки, водитель предпринял определенные манипуляции. Через некоторое время к месту прибыл пожарный расчет. 

Однако в городской администрации отказались включить это происшествие в статистку возгораний общественного транспорта. Там пояснили, что никакого возгорания не было. Просто закипел антифриз, очевидцы приняли пар за дым и вызвали пожарных.

Ранее ФАН сообщал, что по мнению городских властей Ростова-на-Дону, причиной трех сгоревших автобусов стал капитальный ремонт, во время которого на транспортные средства были установлены контрафактные запчасти.

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общественный транспорт возгорание ростов на дону
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