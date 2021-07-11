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Вертолет испанских таможенников упал в море во время операции против наркоторговцев
Происшествия
Вертолет испанских таможенников упал в море во время операции против наркоторговцев
avia.mchs.gov.by  /  МЧС Республики Беларусь

Мадрид, 11 июля. Летное судно, принадлежавшее испанской таможенной службе, упало в море, выполняя спецоперацию.

В районе Гибралтарского пролива во время выполнения операции против наркоторговцев рухнул вертолет таможенной службы Испании.

Происшествие случилось накануне ночью в 32 морских милях (60 километрах) от берега. Механик, являвшийся одним из членов экипажа, погиб, а еще двух человек удалось спасти. Обстоятельства случившегося выясняются. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной авиакатастрофы.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МЧС обнаружили тела девяти погибших в авиакатастрофе на Камчатке.

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