Вертолет испанских таможенников упал в море во время операции против наркоторговцев

Мадрид, 11 июля. Летное судно, принадлежавшее испанской таможенной службе, упало в море, выполняя спецоперацию.

В районе Гибралтарского пролива во время выполнения операции против наркоторговцев рухнул вертолет таможенной службы Испании.

Происшествие случилось накануне ночью в 32 морских милях (60 километрах) от берега. Механик, являвшийся одним из членов экипажа, погиб, а еще двух человек удалось спасти. Обстоятельства случившегося выясняются. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной авиакатастрофы.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МЧС обнаружили тела девяти погибших в авиакатастрофе на Камчатке.