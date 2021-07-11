Старые устройства на Android лишатся обновления Google Play Services

Москва, 11 июля. Google перестанет выпускать обновления сервисов Google Play для операционной системы Android Jelly Bean. Изменения в политике корпорации ожидаются в августе текущего года.

Информацией поделились в официальном блоге компании Google для разработчиков. Для функционирования магазина приложений Play Store и стороннего программного обеспечения необходимы Google Play Services. Согласно данным компании, Android 4.1–4.3 в настоящее время применяют менее чем 1% активных пользователей гаджетов по всему миру, передает 3DNews.

Пользователи, использующие старые девайсы, больше не будут иметь доступ к новому софту и играм. Последним выпуском для устройств с Jelly Bean окажется версия 21.30.99 Google Play Services, которая будет выпущена в конце лета текущего года.

Директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев ранее перечислил скрытые функции смартфонов. В перечень входит формирование ссылок для контактов и приложений.