Пекин, 11 июля. Китайские моряки встретят британских коллег не менее жестко, чем россияне, если Лондон решится на провокации у берегов Китая, заявили аналитики из КНР.

Британские ВМС не так давно решили устроить провокацию в Черном море неподалеку от Крыма, в ходе которой эсминец HMS Defender вторгся в территориальные воды РФ. Российским пограничникам пришлось буквально выдворять нарушителя при помощи предупредительного огня из палубного артиллерийского вооружения. Авторы китайского издания Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия», отметили, что в Черноморском регионе Великобритания уже потерпела крах, однако теперь она нацелилась на Южно-Китайское море.

Сам факт подготовки к подобному походу уже является «вызывающим», считают авторы материала. Они подчеркнули, что китайские военнослужащие, как и российские, не станут закрывать глаза на дерзкое поведение британцев, если они решатся на аналогичную провокацию, и жестко ответят морякам Королевского флота.

«Великобритания хотела выглядеть грозно и напористо в Черном море, однако российские бомбы ее все же переубедили», — с иронией высказались в Sohu.

Корабли Королевского флота Великобритании в настоящий момент направляются в Южно-Китайское море, где у армии КНР имеется большое количество авиабаз, с которых китайское военное руководство сможет оперативно поднять в воздух истребители J-16 и бомбардировщики Xian H-16 в случае необходимости, уточнили эксперты. По их мнению, Лондон подобными действиями хочет продемонстрировать всему миру решимость и напористость страны. Тем не менее, если британцы плохо усвоили «урок», который преподала им Россия в Черном море, китайские военные вполне могут закончить «обучение» в Южно-Китайском море. Они пообещали опозорить британцев, как это сделала Россия у Крыма.

Ранее в Киеве прошла церемония награждения капитана британского эсминца HMS Defender медалью «Защитник Украины». По мнению бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, подобный жест доказал преступную натуру киевских властей, поддерживающих международные правонарушения.