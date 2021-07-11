Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 21:00
20:59
Происшествия
Юноша утонул под «танцующим мостом» в Волгограде
20:58
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала зажигательный танец Баскова на столе
20:58
Происшествия
Жительница Омска выбросила собаку из окна и стала фигуранткой уголовного дела
20:56
Происшествия
Новосибирские силовики ищут продавцов «липовых» сертификатов о вакцинировании
20:56
Весь мир
«Не бросили в беде»: центральноафриканцы оценили российскую гуманитарную помощь
20:55
Экономика
Китайские автолюбители показали фото бампера нового BMW
20:54
Политика
Американское посольство в Тбилиси призвало прекратить насилие на акциях протеста
20:53
Происшествия
Водитель "Лады" отвлекся на телефон и погиб на трассе под Волгоградом
20:50
Весь мир
Центральноафриканцы заявили о желании оппозиции сорвать общенациональный диалог
20:49
Евро 2020
Стали известны составы сборных Италии и Англии на финальный матч Евро-2020
Все новости

Рустам Солнцев показал архивное фото Аллы Пугачевой в дерзком мини
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев показал архивное фото Аллы Пугачевой в дерзком мини
instagram.com  /  @rustamsolncev_

Москва, 11 июля. Фанаты Аллы Пугачевой в очередной раз убедились, что певица только хорошеет с годами. Внешний вид Примадонны стали активно обсуждать после обнародования архивного снимка.

Экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев нашел архивное фото звезды эстрады, сделанное в 1994 году на крымском пляже. В кадре Пугачева позирует в коротком платье, поверх которого надела цветной кардиган. Дерзкий образ певицы дополняют темные очки и большое количество золотых украшений.

Снимок был сделан после свадьбы певицы с Филиппом Киркоровым. Несмотря на то, что Примадонне на фото меньше 45 лет, многие пользователи Сети отметили, ка сильно с годами преобразилась звезда. По словам фанатов, сейчас артистка выглядит куда лучше, чем в далеком 1994 году.

«Это Алла Пугачева? Не узнать ее совсем. Она сейчас моложе выглядит»;

«Она помолодела на 27 лет за эти 27 лет»;

«Ну тогда просто пластики и косметология не была распространена...вот и результат», — написали фолловеры.

Не обошлось и без шуток в адрес именитой артистки. Многие не с первого раза узнали на фото Пугачеву, поэтому предложили в комментариях свои варианты, кто позирует на архивном фото из 90-х. Пользователи Сети с юмором отмечали, что перепутали певицу с «рыжим из Иванушек», Маем Абрикосовым и даже с Александром Серовым.

Примадонна за последние годы очень похудела и занялась своей внешностью. Теперь вместо балахонов и оверсайз вещей звезда выходит в свет молодежных и эффектных образах. На днях Примадонна прогулялась по деревне Грязь в джинсах скинни и укороченной куртке «варенке».

Вернуться назад

киркоров фото пугачева солнцев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru