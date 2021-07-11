Рустам Солнцев показал архивное фото Аллы Пугачевой в дерзком мини

Москва, 11 июля. Фанаты Аллы Пугачевой в очередной раз убедились, что певица только хорошеет с годами. Внешний вид Примадонны стали активно обсуждать после обнародования архивного снимка.

Экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев нашел архивное фото звезды эстрады, сделанное в 1994 году на крымском пляже. В кадре Пугачева позирует в коротком платье, поверх которого надела цветной кардиган. Дерзкий образ певицы дополняют темные очки и большое количество золотых украшений.

Снимок был сделан после свадьбы певицы с Филиппом Киркоровым. Несмотря на то, что Примадонне на фото меньше 45 лет, многие пользователи Сети отметили, ка сильно с годами преобразилась звезда. По словам фанатов, сейчас артистка выглядит куда лучше, чем в далеком 1994 году.

«Это Алла Пугачева? Не узнать ее совсем. Она сейчас моложе выглядит»; «Она помолодела на 27 лет за эти 27 лет»; «Ну тогда просто пластики и косметология не была распространена...вот и результат», — написали фолловеры.

Не обошлось и без шуток в адрес именитой артистки. Многие не с первого раза узнали на фото Пугачеву, поэтому предложили в комментариях свои варианты, кто позирует на архивном фото из 90-х. Пользователи Сети с юмором отмечали, что перепутали певицу с «рыжим из Иванушек», Маем Абрикосовым и даже с Александром Серовым.

Примадонна за последние годы очень похудела и занялась своей внешностью. Теперь вместо балахонов и оверсайз вещей звезда выходит в свет молодежных и эффектных образах. На днях Примадонна прогулялась по деревне Грязь в джинсах скинни и укороченной куртке «варенке».