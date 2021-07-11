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Перечислены лучшие летние продукты для эффективного похудения

  /   Обновлено: 11 июля 2021 20:07
Общество
Перечислены лучшие летние продукты для эффективного похудения
pixabay.com

Москва, 11 июля. Включение в рацион свежих овощей и фруктов поможет в короткое время избавиться от лишних килограммов, уверены западные ученые.

Вишня крайне полезна для здоровья и является отличным заменителем сладкого. Кроме того, в этой ягоде содержится ресвератрол, который обладает полезными свойствами. Он способен преобразовать белый жир в бурый и существенно ускорить метаболизм.

Огурцы также являются отличным средством борьбы с килограммами. Дело в том, что в них содержится большое количество воды. Огурцы богаты антиоксидантами, что помогает уменьшить риск гипертонии.

Не менее полезным для организма является и грейпфрут. Он содержит большое количество витамина С, который существенно укрепляет иммунную систему. Этот продукт является отличным «сжигателем» жира.

Употребление всего горсти черники может помочь улучшить здоровье. Эта ягода богата на ресвератрол, что также помогает ей быть отличным средством похудения.

Диетологи также советуют употреблять клубнику в качестве перекуса. Всего чашка этой ягоды содержит полторы суточной нормы витамина С и большое количество В6. Эта ягода — прекрасный источник железа.

Россиянам следует включить больше белка в свой рацион на фоне пандемии коронавируса. Дело в том, что именно белки представляют собой строительный материал антител.

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