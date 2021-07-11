Ливия на следующие два года возглавит Организацию арабских женщин

Каир, 11 июля. Организация арабских женщин (AWO) передала председательство в Высшем совете от Ливанской Республики государству Ливия, которое возглавит структуру сроком на два года.

На мероприятиях, состоявшихся в штаб-квартире AWO в Каире, присутствовала делегация из Триполи во главе с государственным министром по делам женщин в Правительстве национального единства (ПНЕ) Хурией Халифой ат-Термал. Церемонию посетили представители Лиги арабских государств (ЛАГ) от Ливана, Ливии и Ирака, которому переходит председательство в Исполнительном совете организации.

Это первый визит ливийской делегации в штаб-квартиру AWO. В рамках мероприятий также прошла передача дел, касающихся повестки ее десятой сессии. Стоит отметить, что ротация стран-председателей в Высшем совете организации производится в алфавитном порядке, утвержденном Лигой арабских государств.

AWO, являясь одной из структур ЛАГ, обеспечивает координацию различных сторон для разработки законодательных программ по расширению прав и возможностей женщин. Особенно это касается государств, пострадавших от войн, где в течение последнего периода данным вопросам не уделялось достаточного внимания.

Во время церемонии представитель посольства Ливана в Каире Рехаб Абу Зейд торжественно передала Ливии щит президента организации. В свою очередь Хурия ат-Термал выступила с речью, в которой объяснила, что AWO является одним из символов солидарности и объединения арабов в соответствии с их общими целями.