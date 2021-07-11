Безусловно, вафельница не относится к числу самых необходимых бытовых агрегатов на вашей кухне. Но все же, согласитесь, довольно приятно вместо традиционного бутерброда или омлета порадовать себя на завтрак свежими ароматными вафлями или же буквально за 10-15 минут организовать вкусное чаепитие для внезапно нагрянувших гостей. Звучит как реклама, но это чистая правда: с приобретением современной электрической вафельницы вам достаточно потратить 3-5 минут на приготовление теста, а затем лишь залить его в бытовой прибор и через пару минут извлечь из него готовую выпечку. Если же добавить к вафлям одну или несколько начинок — сироп, фрукты, ягоды, соус и прочие компоненты, то мы получаем не только вкусный и полезный перекус, но и полноценный десерт или даже целое блюдо. Но лишь при одном условии — вафельница должна быть качественной и надежной. Сегодня мы определим, как выбрать лучшую электровафельницу для дома, пробежимся по наиболее популярным моделям, получившим позитивные отзывы покупателей в 2021 году.

Какими бывают вафельницы?

По своему типу принято различать вафельницы для тонких и толстых вафель, а также аппараты для выпечки гонконгских вафель и мультифункциональные устройства. От этого во многом зависят размеры и другие характеристики моделей. Так, вафельница электрическая, предназначенная для тонких вафель, также называемых голландскими и легко сворачиваемых в трубочки, отличается ячейками небольшой глубины, в то время как площадь рабочей поверхности является довольно обширной. В свою очередь, устройства для выпечки толстых вафель — венских и бельгийских — наделены глубокими ячейками, разделенными толстым контуром. Ячейки для выпечки гонконгских вафель напоминают толстые полушарики. Вафли этого типа приобрели популярность в России сравнительно недавно, поэтому аппараты для их приготовления редко встречаются в магазинах: как правило, они служат для коммерческого использования на предприятиях общепита. Да и стоят эти агрегаты значительно дороже.

Наконец, многофункциональные устройства представляют собой модели, наделенные повышенной мощностью, предусматривающие сменные панели и демонстрирующие расширенные кулинарные возможности. Имея в арсенале вафельницу из серии «3 в 1» и более, хозяйка может легко приготовить как любые из перечисленных видов вафель, так и тарталетки, «орешки», «сложносочиненные» бутерброды и многое другое. Вот только называться такой агрегат будет, строго говоря, уже не вафельницей, а прибором-мультипекарем. Отвечая на вопрос, какой прибор лучше — вафельница или мультипекарь, можно сказать, что оба устройства одинаково хороши. Если в своих потребностях вы ограничиваетесь лишь приготовлением вафель и не слишком настроены на то, чтобы иметь возможность готовить еще и мясо, сэндвичи и другие блюда с применением минимального количества кухонных бытовых приборов, то стоит иметь в виду, что узкоспециализированный прибор все же несколько лучше справляется со своим основным предназначением.

Федеральное агентство новостей /

По каким главным критериям следует выбирать вафельницу для дома?

Как известно, наиболее простые бытовые приборы имеют и наиболее низкую стоимость, а также наделены минимальным функционалом. Электровафельница исключением не является. Как мы уже упомянули, достаточно лишь включить устройство, немного подождать, залить тесто, а затем буквально через пару минут получить готовую вафлю. Многие бюджетные приборы даже не имеют индикации на корпусе, указывающей на то, что прибор включен в электрическую сеть. Если же вы относитесь к числу перфекционистов, стоит обратить внимание на модели подороже. В этом случае надо быть готовым доплачивать за дополнительный функционал. Так или иначе, существует некая универсальная выборка характеристик бытовых электрических вафельниц, проанализировав которые, можно выбрать модель, способную удовлетворить запросы даже самых взыскательных гурманов и требовательных домашних кулинаров.

Габариты. Размерно-весовой ряд бытовых электровафельниц начинается с компактных моделей, способных за один прием выпечь одну среднюю или две небольшие клетчатые вкусняшки. Устройства средних габаритов служат для одновременного приготовления лакомства для 2-4 человек. Если же ваша семья сплошь состоит из ценителей вафель или вы часто принимаете у себя большие компании друзей и родственников, то стоит остановить свой выбор на агрегате увеличенных размеров, который не устрашится подобных масштабов деятельности.

Мощность. Данный показатель влияет на скорость приготовления продукта. Чем мощность выше, тем скорее и лучше пропекутся ваши вафли. Для бытового использования, как правило, достаточно, чтобы мощность определялась значениями в промежутке 600-1200 Вт. Вафельницы и показателем выше 1200 Вт рассчитаны на профессиональное применение.

Регулировка нагрева. Многие модели вафельниц наделены термостатом, с помощью которого можно регулировать интенсивность нагрева рабочих панелей. Это позволяет хозяйке экспериментировать с разными видами вафель и начинок, так как нередко кулинарные рецепты подразумевают выпечку при разной температуре. Обычно устройства такого рода стоят чуть дороже, однако предоставляемые возможности компенсируют эту несущественную переплату.

Количество порций и форма вафель. Чаще всего стандартные вафельницы с квадратной или прямоугольной рабочей поверхностью служат для получения двух порций вафель. Компактные готовят одну порцию выпечки на одного человека. А вот вафельницы, имеющие круглую форму, могут за один прием выпекать сразу 5-6 вкусняшек, например, в форме треугольников или сердечек.

Материал корпуса. Типовые вафельницы производят в пластиковом корпусе, металлическом и смешанном. Первые из них — самые бюджетные, меньше нагреваются и предполагают разнообразие цветовой гаммы. Однако вопреки распространенному мнению, не менее крепкие и долговечные. Вторые также отличаются длительным сроком службы, но более тяжелые и дорогие, а также зачастую имеют свойство нагреваться в процессе работы. Модели со «смешанным» корпусом, содержащим то или иное количество металлических вкраплений, имеют не только повышенную ударопрочность, но и более стильный внешний вид. Так или иначе, главным требованием к корпусу является его термозащищенность.

Антипригарное покрытие. Как и обычную сковороду, рабочую поверхность вафельницы принято наделять тефлоновой либо керамической защитой от пригорания. Однако стоит заметить, что тефлоновый слой демонстрирует меньшую стойкость к повреждениям, в то время как керамический не только обеспечивает максимальную надежность, но и безопасен для здоровья, хотя и наделен худшими антипригарными свойствами.

Дополнительные возможности. Если вы хотите выбрать действительно удобную, качественную, функциональную и, что самое главное, безопасную вафельницу, следует также обратить внимание на такие вспомогательные функции, как достаточность и информативность индикаторов, наличие автоотключения при длительном неиспользовании, защита от перегрева.

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Лучшие электрические вафельницы 2021: рейтинг топ-10 по версии ФАН

При достаточном разнообразии моделей электровафельниц вы без труда можете подобрать прибор, идеально отвечающий требованиям качества и вашим личным предпочтениям. Будем надеяться, что наш топ-10, составленный из моделей различной ценовой категории и «специализации», поможет вам определиться с выбором как можно скорее с тем, чтобы уже в самом ближайшем будущем получать позитивные эмоции от каждодневного использования нового бытового прибора.

Вафельница электрическая для выпекания бельгийских вафель Kitfort КТ-1611

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Этот прибор, выполненный в жизнерадостном желтом корпусе из прочного пластика, станет отличным помощником на вашей кухне. Прибор рассчитан на выпекание бельгийских вафель, на панели имеется антипригарное покрытие, что обеспечивает более простой уход за вафельницей. Габариты модели позволяют выпекать одновременно две порции лакомства, вместе с тем прибор не займет много места на кухонном столе. Удобство эксплуатации и комфортность приготовления вафель также обеспечивается наличием индикатора работы и отсека для сетевого шнура.

Вафельница электрическая для венских и бельгийских вафель GFGRIL GFW-022

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Эта бюджетная вафельница обладает скромными габаритами, рассчитанными на работу в условиях небольшой кухни. Однако при этом агрегат обладает мощностью, вполне достаточной для качественного и быстрого выпекания бельгийских или венских вафель диаметром 10 см. Стильный внешний вид этого кухонного бытового прибора во многом обусловлен комбинированным корпусом из пластика с металлическими вкраплениями. Для удобства выпекания имеется индикатор работы. Среди недостатков пользователи отмечают не слишком удобную ручку, которая нагревается в процессе готовки.

Вафельница CENTEK CT-1453

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Желаете иметь на своем столе вкусные и отлично прожаренные бельгийские вафли в достаточном количестве? Эта бюджетная вафельница с радостью вам поможет. Простая и понятная инструкция подскажет, как правильно использовать этот бытовой прибор и не обжечься при работе с ним. Вафельница быстро нагревается и не менее быстро печет, что позволяет за один прием порадовать вкусностями компанию из четырех сладкоежек. Модель прослужит долго благодаря использованию качественных материалов. Имеются антипригарное покрытие, индикатор работы и регулировка температуры.

Вафельница REDMOND RSM-M1406

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Эта надежная вафельница с антипригарным покрытием и механическим управлением, понятным даже неспециалисту, позволяет без труда и с высокой скоростью выпекать бельгийские вафли, а также поджаривать разные блюда — сэндвичи, оладьи и многое другое. В комплекте даже прилагается книга рецептов с красочными иллюстрациями. Корпус модели комбинированный, что не только свидетельствует о его высокой прочности и долговечности, но и обеспечивает оригинальный внешний вид. Вафельница имеет защиту от перегрева и поражения электрическим током, а также регулятор температуры.

Вафельница AIRHOT WE-1B

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Модель служит для приготовления вафель бельгийского типа. За один прием с помощью этого прибора можно получить сразу четыре вкусняшки толщиной 12 мм. Приблизительное время приготовления составляет 2-3 минуты. Вафельница исключительно надежна, так как ее корпус выполнен из металла, а материалом рабочей поверхности выступает чугун, дополненный антипригарным покрытием. Правда, это существенно утяжеляет вафельницу, вес ее составляет 7,2 кг. Управление простое, механическое, однако при этом модель наделена таймером, регулятором степени нагрева рабочей панели и индикатором включения.

Вафельница BORK G700

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Эта не слишком дешевая, но качественная модель позволяет быстро выпекать за один прием вкусные и пышные бельгийские вафли, рассчитанные на две порции. Кроме того, вафельница отличается множеством дополнительных режимов и степеней жарки, каждый из которых работает на отлично. Для удобства эксплуатации прибора предусмотрены антипригарное покрытие, регулировка температуры и дисплей. Правда, пользователи отмечают долгий нагрев этой модели вафельницы. Строго говоря, к недостаткам это не относится, так как можно вначале включить прибор в сеть, а затем уже заняться приготовлением теста.

Вафельница FIRST AUSTRIA FA-5305-2

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Эта мощная вафельница-сэндвичница позволяет выпекать вкусные венские вафли, рассчитанные сразу на 10 порций. Наличие антипригарного покрытия избавит хозяйку от неудобств как в процессе работы, так и при последующем уходе за прибором. Модель проста в управлении, имеет ударопрочный комбинированный корпус и дополнена регулятором температуры и индикатором включения. А благодаря небольшим габаритам вафельницу можно без труда разместить даже в небольшом кухонном помещении. Среди недостатков пользователи отмечают неудобство мытья створок вафельницы, так как панели являются несъемными.

Вафельница электрическая для гонконгских вафель Hurakan HKN-GES5HK

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Данная модель позволяет быстро и качественно выпекать все еще достаточно редкие для нашей страны гонконгские вафли и применяется преимущественно на предприятиях торговли и общепита. Корпус вафельницы выполнен из нержавеющей стали, а материал рабочей емкости — чугун. Несмотря на свое профессиональное предназначение, прибор прост в обращении и удобен в обслуживании. Модель дополнена регулируемым термостатом, позволяющим выводить нужную степень нагрева в диапазоне от 50ºC до 300ºC. Потребляемая мощность устройства составляет 1.4 кВт.

Прибор со сменными панелями Moulinex SW611812

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Модель хорошо работает и не вызывает особых нареканий на протяжении всего срока эксплуатации. Помимо оперативного выпекания бельгийских вафель на две порции, она рассчитана на поджаривание бутербродов и даже способна готовить мясо гриль. Корпус модели комбинированный, а ее конструкция проста и не предполагает органов управления. Имеются антипригарное покрытие и отсек для удобства хранения сетевого шнура. Правда, некоторые хозяйки жалуются на хрупкость защелки: если обращаться с ней не слишком нежно, то вскоре она может отломиться.

Вафельница-гриль DeLonghi SW12AC.S

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Для полного выпекания двух бельгийских вафель с помощью этой модели потребуется около 4-6 минут. Что же касается приготовления мяса на гриле, то ждать понадобится примерно четверть часа. Кроме того, вафельница отлично справляется с поджариванием тостов или бутербродов. Модель обладает компактными размерами и имеет стильный внешний вид. В ней присутствуют кнопка включения/выключения, индикаторы питания и степени нагрева панелей, а также съемный контейнер, собирающий лишний жир в процессе жарки мяса. К недостаткам вафельницы можно отнести ее высокую стоимость.