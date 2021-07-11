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Алексей Журавлев призвал бороться с неисправимыми преступниками

  /   Обновлено: 11 июля 2021 19:24
Политика
Алексей Журавлев призвал бороться с неисправимыми преступниками
Федеральное агентство новостей

Кемерово, 11 июля. Депутат Государственной думы России и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Кемеровскую область, где пообщался с жителями городов Ленинск-Кузнецкий и Кемерово.

Россияне поприветствовали политика и пожаловались на невыносимые экологические условия. Люди недовольны тем, как работают коммунальные службы. Особое опасение у граждан вызывает криминальная ситуация, из-за которой население не чувствует себя в безопасности.

«Надо прекращать заигрывать с неисправимыми преступниками! Первый раз человек мог ошибиться, ему надо дать шанс исправиться, загладить вину. Но при повторном преступлении наказание должно быть в два-три раза сильнее первого», — заявил Журавлев.

Председатель «Родины» также взял под личный контроль проблему местной жительницы Клавдии Архиереевой, сын которой находится на лечении в больнице, а в квартире есть плесень. Эту проблему местные службы ЖКХ всячески игнорируют. Депутат пообещал решить вопрос.

Алексей Журавлев ранее посетил Омскую область, где ознакомился с работой местного хлебозавода. По его словам, такие предприятия являются неотъемлемой частью экономики России.

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родина журавлев кемерово
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