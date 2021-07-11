Минтруд России объяснил порядок назначения пособий беременным

Москва, 11 июля. Представители Минтруда РФ разъяснили, как россиянкам получать ежемесячное пособие в связи с беременностью.

Жительницы страны, которые встанут на учет в медицинскую организацию на раннем сроке беременности смогут получать через Пенсионный фонд государственную поддержку. Об этом пишет «Российская газета».

Пособие равняется половине прожиточного минимума трудоспособных россиян, что в среднем по стране составляет в этом году 6531 рубль.

Для того, чтобы получить финансовую поддержку, беременным женщинам необходимо встать на учет до наступления 12-й недели беременности. Одним из условий получения выплат является низкий среднедушевой доход семьи. Госорганы будут также учитывать при решении по пособию наличие в семье имущества, вроде квартир или машин.

Заявки на выплаты принимаются с 1 июля этого года. В большинстве случаев информация, необходимая для получения поддержки будет проверяться в автоматическом режиме.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее озвучил сроки выплат государственных пособий на детей в размере 10 тыс. рублей.