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Ученые смогли объяснить, почему люди видят лица в предметах
Наука
Ученые смогли объяснить, почему люди видят лица в предметах
wikipedia.org  /  Ted.ns / CC BY 4.0

Сидней, 11 июля. Способность видеть черты лиц в неодушевленных предметах объясняется особенностями работы головного мозга человека, объяснили специалисты из Сиднейского университета.

Когнитивные процессы, благодаря которым происходит анализ и идентификация реальных черт лиц, отвечают и за появление иллюзорных лиц. Внимание на это обратил автор проекта из Школы психологии Дэвид Алайс.

«Люди получили множество преимуществ благодаря своей способности распознавать лица, но система базируется на весьма грубом шаблоне, под который попадают любые объекты, похожие на два глаза над носом и ртом», — рассказал он.

Благодаря экспериментам удалось установить, что способность человеческого организма распознавать лица работает с молниеносной скоростью. Необходимые для этого нейронные структуры действуют за сотни миллисекунд.

У некоторых пожилых граждан мозг работает на уровне 25-летних несмотря на увядание органа. Доказать это удалось благодаря проведению ряда исследований.

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мозг человек лица предметы
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