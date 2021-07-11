Названы три главных причины для добавления в рацион продуктов с крахмалом

Москва, 11 июля. Крахмалистые продукты являются неотъемлемой частью рациона питания человека. Существует три причины, чтобы добавить такую пищу в меню.

Крахмал является углеводом, который состоит из глюкозы. Ее молекулы попадают в кровь, поддерживая работу внутренних органов. Организм способен переработать вещество или сохранить его в печени для дальнейшего использования. Глюкоза особенно необходима мозгу, так как она является источником энергии. Именно по этой причине продукты с крахмалом следует включить в рацион.

Еще одним поводом служит тот факт, что крахмалистая пища богата клетчаткой. К таким продуктам относятся цельнозерновые, бобовые, а также овощи и фрукты. Употребление клетчатки может снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов. Наконец, продукты с крахмалом повышают чувство насыщения, считают врачи.

Содержащийся в бананах крахмал играет важную роль в поддержании здоровья толстой кишки. Фрукты помогают нормализовать водный баланс в организме.