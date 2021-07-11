Журавко: награждение капитана HMS Defender доказало преступную натуру Киева

Киев, 11 июля. Украинские власти продемонстрировали свою преступную натуру, наградив капитана британского эсминца HMS Defender, считает экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Экипаж корабля ВМС Великобритании HMS Defender «отметился» в середине июня антироссийской провокацией в Черном море. Эсминец нарушил морские границы РФ неподалеку от Крыма, причем требования Пограничной службы ФСБ сменить курс упорно игнорировались иностранными военнослужащими. Российские пограничники в ответ на это открыли предупредительный огонь из бортовой артиллерийской установки, который окончательно убедил британцев прекратить авантюру.

Украинские власти после масштабных военно-морских учений НАТО в Черном море Sea Breeze — 2021, в которых принимали участие и ВМСУ, решили вручить медаль капитану HMS Defender «Защитник Украины». По мнению Журавко, подобный жест означает, что Киев одобряет международные правонарушения, доказав тем самым свою истинную преступную натуру.

«Страшно, что английские партнеры Украины участвуют в провокационном акте. Украинская власть подтвердила, что она преступник и для нее не существует ничего человеческого», — отметил бывший парламентарий.

Вручение медали капитану британского корабля, нарушившего российские границы, свидетельствует о том, что украинское руководство также принимало участие в организации провокации, которую самостоятельно осуществить не может, уверен Журавко. По словам экс-депутата, Киев когда-нибудь «доиграется» с западными «защитниками суверенитета». В пример он привел страны Южной Азии.

Ранее российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев также прокомментировал награждение капитана HMS Defender в Киеве. Он напомнил, что экипаж корабля, вторгшегося в территориальные воды России, в итоге подчинился требованиям пограничников и сбежал из района. По словам журналиста, подобные действия украинское правительство посчитало признаком «героизма». Такие мысли он высказал на своем Telegram-канале, иронично закончив сообщение эмодзи, означающим «фейспалм».