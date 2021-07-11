На выборах в Молдавии проголосовали более миллиона избирателей

Кишинев, 11 июля. Центризбирком Молдавии проинформировал, что явка на парламентские выборы в республике по состоянию на 18:00 достигла 40%.

Всего в голосовании приняли участие около 1,2 млн граждан. Избирательный процесс завершится в 21:00.

Бывший молдавский президент Игорь Додон ранее заявил, что западные страны могут совершить попытку повлиять на выборы депутатов парламента республики. По его словам, на Западе недовольны тем, что Кишинев не вписывается в антироссийскую повестку. Иностранные кураторы поставили перед действующей властью задачу сформировать парламентское большинство, добавил политик.