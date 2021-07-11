Ветер с моря дул, нагонял беду. НАТО искренне готовится к войне на Украине

Военнослужащие НАТО на Украине чувствуют себя как дома, даже гораздо лучше. Многие вещи, которые они себе позволяют на колониальной территории, дома им бы никогда не разрешили.

В принципе, всевозможные маневры Североатлантического альянса на территории Украины уже стали обычным делом. Но, пожалуй, учения Sea Breeze (в переводе примерно так — «Легкий морской ветерок»), завершившиеся 10 июля этого года, — явление показательное, можно сказать, знаковое.

Это были масштабные, многоуровневые, но главное — исключительно честные учения. Где все стороны, вольные или невольные, максимально откровенно демонстрировали свои намерения.

С Украиной все понятно. Для официального Киева сама по себе близость натовского сапога — или что они там носят, берцы? Но не суть — сама эта близость окрыляет.

Начиная с переворота 2014 года, узурпаторы власти на Украине ежесекундно цитируют своего духовного предтечу Мальчиша-Плохиша:

«Я же ваш, буржуинский!»

Коллективный Запад и не отрицает. Чей же еще? И похваливает, и слегка полюбливает, за ушком чешет под настроение, в долг дает, хоть и под убийственные проценты, но, так сказать, к более серьезным отношениям не приглашает. Обещать вовсе не значит жениться. Это точно знают в Вашингтоне и в любой европейской столице.

Идеи о вступлении в НАТО, а тем более в ЕС, так и остаются для Украины сладким сном в перерывах между уборкой клубники в Польше и подмыванием итальянских пенсионеров. Дань кровью Киев тоже платит безропотно и исправно — в Донбассе, например. Надеюсь, никто не имеет иллюзий, что там Украина уже столько лет месит гной войны за свою землю или, что еще нелепей, за своих граждан, оставшихся по ту сторону линии фронта? Выполняется западный заказ держать в напряжении Россию, не более того.

Федеральное агентство новостей /

Но масштабные учения, наподобие Sea Breeze, дают Киеву надежду, что все еще может статься. А раз так, Украина щедро распахивает свои скудные закрома возможностей перед хозяевами ситуации.

А что, собственно, Украина способна предложить НАТО в военном плане? Подносчиком снарядов она быть не в состоянии. Но подносчиком пушечного мяса — запросто (чуть выше мы вскользь об этом упомянули). И это уже плюс. Для НАТО, разумеется.

Территорию и акваторию свою предоставляет охотно. Что, пожалуй, самое главное.

В советские времена в сатирических журналах Японию называли непотопляемым авианосцем США, нацеленным, понятно, на СССР. По аналогии Украина теперь для Запада — гигантский окоп, блиндаж, порт, док, склад, казарма и солдатский бордель в одной упаковке.

Украина Западу нужна, это следует признать. И биться за нее НАТО готова до последнего солдата. Украинского, разумеется. Своими бойцами жертвовать просвещенный мир наживы и чистогана не любит. Общественное мнение, знаете ли, заклюет. А вот далеких от цивилизации аборигенов не жалко.

В Sea Breeze американцы притащили довольно-таки много кораблей от разных союзнических по блоку флотов. Решили как можно большее число подельников черноморской водой окропить. Антироссийский вектор учений был так ярко прописан, что его разве что на штандартах не вышили.

Используя украинских провокаторов, НАТО изобразила перед всей планетой озабоченность. Дескать, русский медведь совсем расплясался, надо его урезонить.

Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Британские ВМС к учениям даже специальный ролик создали, где кратко и взволнованно дали свой взгляд на ситуацию. Мол, Крым Россия забрала, воспользовавшись «политическими разногласиями» внутри Украины.

Цитата:

«ВМС Украины утратили главную военную базу, две трети флота и 80% личного состава».

Не прекрасно ли, а? Личный состав — он вам что, вмонтирован в суда (современные украинские авианосцы и атомные подводные лодки)? Даже и не поняли, что сообщили. Не подумавши, правду ляпнули.

80% личного состава, даже по западным подсчетам, приняло сторону России. Что и логично, и подготовлено всем предыдущим ходом истории. Не говоря о том, что случилось это на фоне «политических разногласий» — государственного переворота и начала резни неугодных.

Не берусь сказать, все ли флоты, участвовавшие в учениях, такие клипы сняли, но британцы расшарили свое видео через посольства. Представительство в Киеве так уж точно дало это кино в сеть.

Следует отметить, что Великобритании в недавних событиях в Черном море отводилось особое место. Речь идет о боевом корабле Defender, который отважился «пощекотать» Россию в районе крымского мыса Фиолент. Ответ был стремительный и не оставляющий простора для кривотолков — вплоть до бомбометания, пока предупредительного, но все-таки. Британцы быстренько ушли в нейтральные воды и неуклюже попытались сделать вид, что вообще не заметили стрельбу в свою сторону.

Все они прекрасно заметили, хотя бы потому, что больше не рискнули повторять подобные трюки. Россия дала понять, что настроена решительно, в том числе и грохнуть следующего наглеца, который попытается вторгнуться в наши территориальные воды.

Пресс-служба Офиса президента Украины /

Чуть позже президент России Владимир Путин сказал, что не думает, что Третья мировая война вспыхнула бы, даже и потопи мы британское судно. Абсолютно согласен. На слабо нас пытались взять, проверяли, как далеко можно зайти в своем хамстве. А уяснив, отодвинулись на безопасное расстояние, обозначив при этом еще некоторые свои задачи.

В Одесской области участники учений НАТО отрабатывали действия по «стабилизации кризисного региона». Вот как описывала сценарий этой части маневров пресс-служба министерства обороны Украины:

«По легенде активной фазы учений, незаконные вооруженные формирования захватили органы государственной власти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики. Многонациональный штаб учений принял решение провести стабилизационную операцию и восстановить государственный контроль на захваченных боевиками территориях».

Узнаваемые формулировки. Именно так киевские СМИ рассказывают своей пастве о ДНР и ЛНР.

Разумеется, интернациональные силы НАТО и примкнувшие к ним внеблоковые, пока еще украинские, части одержали учебную победу. Особо подчеркивается, что тренировочные занятия планировались с учетом опыта боевых действий в Донбассе.

Это, между прочим, послание. И не Киева в адрес народных республик Донбасса. Там и так прекрасно знают, что от бывших соседей по стране, а тем более от их заокеанских дрессировщиков, ждать. Это письмо коллективного Запада, написанное украинским писарем для России. Подчеркивают, о каких мерах в отношении восставшего против киевского нацизма региона они там у себя размышляют. Москву, впрочем, этим всем тоже не слишком удивишь. С кем приходится иметь дело, Россия отлично уяснила, и уже давно. Тем не менее к сведению есть смысл принять…

Кстати, а ведь учения Sea Breeze позволили российским ВМФ, ВВС, ПВО потренироваться от души. Воображаю, в каком тонусе, в какой постоянной готовности находились воинские части и подразделения, особенно в Крыму и не только там.

Вспоминаю свою службу в ПВО СССР под Ворошиловградом (нынешним Луганском). Натовский бомбардировщик взлетал с какой-нибудь базы Балыкесир в Турции, а нас поднимали по готовности. Посмотрите на карте, где Луганск — а где Турция. А тут такие сочные цели и прямо с доставкой на дом.

Хотя понятно: держались бы они от наших берегов подальше. Спокойнее было бы. Им в первую очередь. Не ищите приключений на свою корму, как говорится.

Но держаться натовские деятели на безопасном расстоянии, понятно, не будут. Помните, чуть выше мы перечисляли, что такое для них Украина? Окоп, казарма и все такое? Так вот, плацдарм — это их площадка для предполагаемого удара по России. Эта идея ими обмусоливается все время, уж будьте уверены. А что до сих пор не напали — только одно значит: у России есть бронебойные контраргументы.

Представьте себе, участники Sea Breeze (как украинские, так и закордонные) получили награды «Защитник Украины». Хохма, конечно, причем мрачноватая. С другой стороны — не выдавать же медали «Могильщик Украины». Неудобно как-то.