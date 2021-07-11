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Омский полицейский спас упавших в колодец детей

  /   Обновлено: 11 июля 2021 19:22
Происшествия
Омский полицейский спас упавших в колодец детей
Федеральное агентство новостей

Омск, 11 июля. Полицейский-кинолог спас двух трехлетних детей, провалившихся в канализационный колодец на придомовой территории. Благодаря своевременной помощи они не пострадали.

Сотрудник полиции находился на выходном и занимался хозяйственными делами на территории своего дома. В какой-то момент мужчина услышал крики соседки. Женщина сообщила, что ее сын и племянник упали в канализационный колодец. Не теряя драгоценного времени, старший сержант полиции свесился через край колодца и сумел спасти детей. Мальчики в тот момент уже скрылись под водой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как оказалось, мальчики, играя возле жилого дома, отодвинули люк колодца и уронили туда игрушку. В попытках достать ее дети потеряли равновесие и упали вниз.

Местные жители выразили слова благодарности полицейскому за неравнодушие и решительность. Свободный доступ к данному колодцу ограничен.

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