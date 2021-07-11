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Звезда «Кадетства» Елена Захарова поделилась снимками с пляжа в Тверской области

  /   Обновлено: 11 июля 2021 19:13
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Елена Захарова поделилась снимками с пляжа в Тверской области
wikipedia.org  /  Jury Rephar / CC BY-SA 4.0

Тверь, 11 июля. Звезда сериалов «Кадетство» и «Простые истины» Елена Захарова показала подтянутую фигуру на пляже в Тверской области. Актриса провела выходные в одном из престижных курортов.

Как и многие российские звезды в условиях пандемии и закрытых границ, Захарова отправились исследовать живописные уголки России. Она посетила Иосифо-Волоцкий монастырь, расположенный в селе Теряево, порыбачила недалеко от поселка Лотошино, а затем поехала расслабляться на люксовый курорт в Тверской области. Актриса на своей странице в Instagram показала несколько снимков с пляжа. В кадре она позирует в коротком легком комбинезоне и светло-голубом купальнике.

«Прекрасный, солнечный выходной на пляже! Люблю солнышко на закате, оно особенно нежное!», — написала звезда «Кадетства».

Поклонники отметили восхитительную фигуру Захаровой и оставили в комментариях множество комплиментов. Актрисе пожелали интересных летних приключений и хорошего отдыха.

«Ну какая же вы красивая! Комбинезончик вам очень идет! Солнечная вы наша!»;

«Вы просто обворожительны!»;

«Будьте острожны с загаром! Я давно заметила, что у вас очень светлая и тонкая кожа!» — написали фолловеры.

Журналисты ФАН советуют россиянам присмотреться к курортам Крыма и Севастополя. За последнее время там заметно снизились цены на съемное жилье в курортных городах.

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захарова актриса отдых тверская область
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