В Пентагоне подтвердили получение запроса с просьбой о помощи от властей Гаити

Вашингтон, 11 июля. Министерство обороны США в текущий момент изучает просьбу властей Гаити направить американские войска в страну для стабилизации обстановки.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, указав, что американские военные уже ознакомились с обращением руководства Гаити.

«Мы анализируем его (обращение. — Прим. ред.), как поступили бы и с любым другим запросом о помощи», — сообщил Кирби, отвечая на вопрос о готовности США отправить группировку в Гаити.

Стоит отметить, что ранее жители Франции призвали гаитян не связываться с американскими военными. По их мнению, Гаити сделает большую ошибку, если попросит военной помощи у Соединенных Штатов.