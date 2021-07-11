Собаки-инвалиды находят новый дом в приюте «Особый друг» в Ленинградской области

Собачка по имени Малинка могла быть обычным счастливым псом. Она насколько ласковая, что поначалу ее хотели назвать Халва — за покладистый характер.

Однако судьба у Малинки оказалась не такой сладкой, как ее имя. Одним майским днем местные жители станицы Краснодарского края решили развлечься и пострелять. Одной из мишеней и оказалась Малинка.

Небольшую черно-белую собаку нашли в луже, голодную, с пулей в позвоночнике. Вставать на все четыре лапы она больше могла. Лишившаяся дома и здоровья дворняжка получила шанс на полноценную собачью жизнь в приюте «Особый друг».

Здесь находят кров и любовь такие, как Малинка. Собаки с ампутированными лапами, травмами позвоночника и головы, старые псы. Малинка тут всего две недели, но уже покорила сердца сотрудников приюта.

«У нее абсолютно прекрасный характер. Она ласковая, ручная, несмотря на то, что с ней произошло. Скорее всего, это была домашняя собачка. В целом она очень ласковая, очень контактная. За две недели влилась уже в коллектив» — рассказывает Таисия Кабурнеева, основательница «Особого друга».

Непростая история стоит за каждым из 40 обитателей приюта. Вот гордо идет Потап. За год он настолько привык передвигаться на коляске и двух лапах, что по скорости ничем не уступает здоровым собакам. Работникам приходится буквально догонять пса.

Потап попал под машину в Самарской области. Водитель не посчитал нужным помочь сбитому животному. Раненую собаку, беспомощно лежащую на обочине, спасла местная жительница. В стенах «Особого друга» Потап заново учился ходить и доверять людям.

«Потап у нас очень клевый пес. Он готов разорвать все подушки и одеяла, вскрыть все мешки с кормами и съесть «в одну харю». Ладно, иногда он делится с кем-нибудь, кто рядом будет стоять. А так, он очень любвеобильный!», — описывает собаку сотрудница приюта Варвара Поддубная.

«Собаки-спинальники» — питомцы с травмированным позвоночником — нуждаются в особом уходе. Они не могут самостоятельно ходить в туалет, так как не чувствуют мочевой пузырь. Работники приюта регулярно «отжимают» животных.

Однако страшный диагноз не пугает неравнодушных граждан. У того же Потапа немало подписчиков в соцсетях, которые каждую неделю приезжают навестить его, погулять или побаловать новой игрушкой.

«Не буду говорить, что все, но большинство людей бывают в шоке. Многие не хотят к нам ехать. Говорят: «Посылку отправлю, деньги передам, но не поеду — не могу на это смотреть». Есть другая категория людей, которые утверждают: «Не мучьте собак, их нужно усыпить». Но когда люди сюда попадают, большинство сразу меняют свое мнение и остаются с нами надолго в качестве наших гостей и волонтеров», — говорит Таисия Кабурнеева.

Особенность приюта — это отсутствие клеток и вольеров. Для собак с парализованными конечностями очень важно постоянно находиться в движении. Поэтому все постояльцы свободно живут в доме: спят на диванах, гуляют и ползают по комнатам. Основательница приюта призналась, что в месяц на обеспечение одного животного-инвалида уходит порядка 20-25 тысяч рублей. Приют живет исключительно на пожертвования, но, несмотря на это, всегда готов помогать братьям нашим меньшим, попавшим в беду.