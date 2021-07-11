Канаду, Испанию и еще девять стран представят дагестанцы на Олимпиаде в Токио

Махачкала, 11 июля. На Олимпиаде в Токио уроженцы Дагестана в различных видах спорта представят 11 государств. Всего на соревнованиях ожидается участие 30 атлетов из республики, сообщили ФАН в региональном минспорте.

По данным ведомства, дагестанцы вошли в состав олимпийских сборных не только России, но и Канады, Испании, Польши, Венгрии и еще шести стран. Они будут участвовать в состязаниях по девяти видам спорта.

«На предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх ожидается выступление около 30 дагестанцев. Они будут бороться за медали в составах сборных 11 стран в таких видах спорта, как вольная борьба, бокс, регби, фехтование, плавание, паратхэквондо, настольный теннис, легкая атлетика, дзюдо», — говорится в сообщении минспорта республики.

Сразу 18 уроженцев Дагестана на Олимпиаде в Токио будут представлять Россию, еще по два человека — Белоруссию, Азербайджан и Узбекистан, по одному — Румынию, Венгрию, Польшу, Северную Македонию и Казахстан. Кроме того, за олимпийскую сборную Испании по боксу выступит Гази Халидов, а Канаду в плавании представит Руслан Газиев.

XXXII Летние Олимпийские игры стартуют в японской столице 23 июля. XVI Паралимпийские игры пройдут там же с 24 августа по 5 сентября.

Ранее ФАН сообщал, что уроженцы Дагестана завоевали лицензии по вольной борьбе на Олимпийские игры в Токио сразу для восьми различных стран. В Японию поедут 13 воспитанников дагестанской школы борьбы.