Фанаты восхитились внешностью мамы Лизы Арзамасовой

Сочи, 11 июля. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова опубликовала видео со своей мамой Юлией. Поклонники актрисы в один голос заявили, что женщина выглядит потрясающе в свои 47 лет.

Несколько дней назад Арзамасова отправилась в Сочи, чтобы поддержать своего супруга, фигуриста и хореографа Илью Авербуха. Он представляет новое ледовое шоу «Анна Каренина». Вместе со звездой «Папиных дочек» постановку на льду посетил и ее пасынок Мартин Авербух.

Вслед за артисткой в Краснодарский край прилетела ее мама Юлия Марковна. Беременная Арзамасова эмоционально отреагировала на приезд родного человека. На своей странице в Instagram она опубликовала ролик, в котором ее родительница дефилирует по коридору гостиницы. Женщина предстала видео в летнем сарафане и на каблуках.

«Моя маааама приехала!», – радостно написала звезда.

Подписчики актрисы отметили, что ее мама настоящая красавица. В свои 47 лет Юлия Марковна может похвастаться стройной фигурой. В комментариях фолловеры оставили множество теплых слов и комплиментов в адрес родительницы звезды.

«Хорошеет ваша мама с каждым годом»: «Мамочка будет встречать внука или внучку, как здорово»; «Красавица-мама! Вы очень похожи!» — написали поклонники.

Лиза Арзамасова готовится в первый раз стать мамой. Несмотря на беременность, она продолжает вести активный образ жизни. Актриса рассказала, что недавно даже отправилась в спортивный зал, чтобы снять напряжение.