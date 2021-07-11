Певица Клава Кока выпустит новый трек после расставания с автоблогером Димой Гордеем

Москва, 11 июля. Популярная певица Клава Кока (Клавдия Высокова) выпустит новую песню после болезненного разрыва с автоблогером Димой Гордеем.

Знаменитости встречались два года и все это время скрывали свой роман от поклонников, однако об их расставании Гордей публично объявил в соцсетях. Кока долго не комментировала разрыв, но затем все же поделилась с поклонниками душевными переживаниями в Instagram Stories.

Исполнительница показала снимок, на котором предстала перед подписчиками заплаканной. Знаменитость отметила, что позволила себе быть слабой, но теперь стала гораздо сильнее.

Затем Кока опубликовала фото из звукозаписывающей студии. Похоже, после расставания она решила направить переживания в новый трек.

«Собирала себя по кусочкам на студии, и родилась личная честная песня», — написала Высокова.

Когда Дима Гордей объявил об их расставании, певица находилась в Турции. Кока признавалась, что узнала о разрыве с экс-возлюбленным из Сети. По словам исполнительницы, их отношения с автоблогером еще можно было спасти, но он почему-то принял решение о расставании за них обоих.