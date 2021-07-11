Италия и Англия сражаются за титул чемпиона Европы: текстовая трансляция ФАН

Лондон, стадион «Уэмбли». Сборные Италии и Англии борются за титул чемпиона Европы. Футбольные эксперты считают Италию фаворитом встречи, однако родные трибуны способны поднять боевой дух англичан. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию матча Италия — Англия.

27" Инсинье бьет издалека! Но мяч не попадает в створ. Удар от ворот.

22" Жоржиньо покидает пределы поля, чтобы получить помощь медперсонала.

21" На газоне лежит Жоржиньо, один из лидеров Италии. Медики замораживают ему колено.

20" Англия садится глубже в защиту, однако продолжает активно контратаковать.

16" Проход Шоу по левому флангу! Итальянцы оттесняют англичанина от мяча.

14" Триппьер подает угловой, итальянцы выбивают в безопасную зону.

12" Снова англичане атакуют через правый фланг. Триппьер навешивает в штрафную, Ди Лоренцо выбивает мяч на угловой.

11" Достается Харри Кейну от Вератти. Судья назначает свободный удар.

9" Прострел англичан в штрафной итальянцев! Кьеллини блокирует атаку.

8" Кьеллини нарушает правила против Стерлинга в центре поля. Англичане разыгрывают мяч.

7" Инсинье бьет по воротам, но мяч летит выше перекладины.

6" Шоу жестко встретил Кьезу, последний оказался на газоне. Штрафной.

5" Келвин Филлипс нарушает правила в центре поля. Итальянцы быстро разыгрывают мяч и идут в атаку.

4" Жоржиньо корпусом останавливает Мэйсона Маунта. Судья назначает свободный удар.

WOW!



???????????????????????????? Kieran Trippier and Luke Shaw combine to fire England ahead ⚽️#EURO2020 | #ENG pic.twitter.com/3mf98T5Gai — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

2" Люк Шоу открывает счет ударом с левой ноги! Замечательная подача Кьерана Триппьера.

1" Инсинье подает угловой, но мяч не находит адресата.

0" Итальянцы разыгрывают мяч.

Closing (ceremony) in style at Wembley Stadium! ????#EURO2020 pic.twitter.com/0ylXxNkIM3 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Стартовые составы:

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини, Эмерсон, Николо Барелла, Марко Вератти, Жоржиньо, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле.

Англия: Джордан Пикфорд, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Киран Триппьер, Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.