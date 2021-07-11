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Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Черным морем

  /   Обновлено: 11 июля 2021 19:05
Армия
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Черным морем
wikipedia.org

Москва, 11 июля. Российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили два самолета ВВС США в небе над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные зафиксировали над нейтральными водами Черного моря две неизвестные воздушные цели, которые двигались к границам России. Для идентификации воздушных объектов в небо были подняты истребители Су-30СМ и Су-27.

Экипажи российских истребителей распознали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E и самолет-разведчик CL-600 ВВС США. Российская авиация сопроводила американские самолеты над акваторией Черного моря. После того как иностранные самолет изменили курс, российские истребители вернулись на аэродром постоянного базирования.

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россия сша черное море
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