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Число жертв при обрушении дома в Майами увеличилось до 90

  /   Обновлено: 11 июля 2021 18:54
Происшествия
Число жертв при обрушении дома в Майами увеличилось до 90
Global Look Press  /  Miami-Dade Fire Rescue / XinHua

Вашингтон, 11 июля. Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде тела еще четверых погибших. Общее число жертв достигло 90.

Трагедия произошла в Серфсайде в ночь на 24 июня. Там обрушился многоэтажный жилой дом. На место происшествия выезжала полиция и экстренные службы.

В первый день спасатели смогли извлечь из-под завалов 37 человек, однако потом выживших не находили. Сегодня удалось обнаружить еще несколько трупов. Количество погибших достигло 90 человек.

Ранее стало известно, что глава России Владимир Путин во время диалога с американским коллегой Джо Байденом выразил соболезнования в связи с трагедией в Серфсайде.

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