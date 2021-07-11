Миллиардер Ричард Брэнсон вернулся на Землю из суборбитального полета

Вашингтон, 11 июля. Космический корабль VSS Unity с миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы с космосом, затем направился в сторону Земли и совершил посадку.

Прямая трансляция суборбитального полета компании VSS Unity велась в официальном микроблоге в Twitter. Первым пассажиром космического корабля стал глава компании Ричард Брэнсон. Миллиардер доволен необычным путешествием и теперь готов оказывать аналогичные услуги туристам.

На борт Unity уже продано более 600 билетов. Когда состоится следующий полет, не уточняется. Брэнсон должен был отправиться к границе с космосом в 16:00 по московскому времени, но в график пришлось внести изменения из-за погодных условий.