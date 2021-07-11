Очевидцы удержали падающий аттракцион и спасли людей в США

Вашингтон, 11 июля. Посетители ярмарки удержали многотонный аттракцион от обрушения в США. В результате происшествия никто не пострадал. К утру “Ковер-самолет” разобрали.

Инцидент, который едва не привел к трагедии, произошел в американском штате Мичиган. Прохожие на Национальном фестивале вишни в Траверс-Сити увидели, что основание аттракциона "Ковер-самолет" начинает раскачиваться, отрываясь от земли вместе с людьми.

Один из мужчин подбежал к платформе и стал ее удерживать, пока аттракцион не остановился. К нему подключились другие люди. Общими усилиями опасную конструкцию удалось удержать.

Саратовский аттракцион «Паровозик» перевернулся вместе с пассажирами. Несколько вагонов завалились набок.