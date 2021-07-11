В ОПЗЖ назвали санкции против Медведчука политической расправой

Киев, 11 июля. Санкции против глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука являются политической расправой, указано на сайте фракции.

По мнению членов ОПЗЖ, украинская власть ввела против Медведчука необоснованные и антиконституционные санкции. Власти Украины прикрываются этими ограничениями против политика в личных корыстных интересах, а также действуют в угоду Западу, указано в сообщении политсилы.

В ОПЗЖ уверены, что действия Киева должны получить справедливую оценку со стороны международного права.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук пробудет под домашним арестом еще два месяца. Его обвиняют в государственной измене и расхищении ресурсов Крыма.