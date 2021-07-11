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Подросток погиб в водовороте после прыжка с моста под Волгоградом
Происшествия
Подросток погиб в водовороте после прыжка с моста под Волгоградом
gov-murman.ru

Волгоград, 11 июля. Тело прыгнувшего в воду мальчика из воды достали спасатели и передали в морг.

Несчастный случай произошел с подростком на острове Зеленом. Мальчик прыгнул с моста и разбился насмерть.

По имеющимся данным, школьник нырнул в реку Ахтубу, однако выплыть на берег ему не удалось. По всей видимости, ребенок попал в водоворот, который образуется при сбросе воды через Волжскую ГЭС.

Тело мальчика из воды через несколько часов достали водолазы.

Еще один несчастный случай произошел в Екатеринбурге. Там Девушка в простыне выпала с балкона высотки, сообщил URA.RU.

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