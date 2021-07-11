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Лариса Долина обворожила поклонников зажигательным номером с молодым танцором
Шоу-бизнес
Лариса Долина обворожила поклонников зажигательным номером с молодым танцором
instagram.com  /  @dolinalina

Сочи, 11 июля. Знаменитая певица Лариса Долина исполнила зажигательный танец на прошедшем в Сочи форуме своего коллеги по эстраде Леонида Агутина.

Артистка поделилась на своей странице в Instagram видео, которое было снято на вечеринке в честь закрытия форума. На кадрах Долина, одетая в майку и брюки пудрового цвета, танцует на сцене с молодым партнером.

Туфли на высоких каблуках не помешали 65-летней певице исполнить зажигательный танец. Ударившись в пляс, артистка приспустила с плеч яркий пиджак цвета фуксии. В конце танца партнер исполнительницы эффектно отклонил ее назад, поддерживая под спину.

«Я очень люблю танцевать, но такая возможность выпадает не часто… И как можно было отказаться от танца с таким профессиональным партнером?» — написала Долина под видео.

Певица буквально обворожила подписчиков своим ритмичным танцем. Поклонники оставили под видео с номером артистки множество комплиментов.

«Ну зажигалка, Лариса Александровна!»;

«Лариса Александровна, невероятное чувство ритма и стиля, а главное — все в меру и со вкусом!»;

«Лариса, вы обворожительны»;

«Лариса Александровна, вам точно не 18?» — написали восхищенные комментаторы.

Поклонники обращали внимание, что Лариса Долина заметно похудела. Артистка восхитила фанатов фигурой на снимке в обтягивающем платье.

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долина танец певица
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