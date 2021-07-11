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ВСУ обстреляли из минометов окрестности Ясиноватой в ДНР

  /   Обновлено: 11 июля 2021 18:35
Армия
ВСУ обстреляли из минометов окрестности Ясиноватой в ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 11 июля. Бойцы Вооруженных сил Украины подвергли минометному обстрелу поселок Красный Партизан в окрестностях Ясиноватой, сообщили представители Донецкой Народной Республики в СЦКК.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что обстрел велся украинскими военными со стороны населенного пункта Новоселовка. ВСУ выпустили по поселку Красный Партизан четыре мины калибра 82 миллиметра.

При этом украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы властей ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что бойцы ВСУ снова перебросили военную технику в поселок на линии соприкосновения. Разведчики ДНР обнаружили две боевые машины пехоты и бронетранспортер в населенном пункте Ласточкино.

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днр всу ясиноватая
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