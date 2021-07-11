Альтернативные источники энергии и газ улучшили показатели в пандемию

Москва, 11 июля. Аналитики BP пришли к выводу, что пандемия поставила перед глобальной энергетикой новые вызовы.

Топливно-энергетический комплекс пережил пандемию по-разному. Эксперты компании British Petroleum пришли к выводу, что коронакризис способствовал улучшению показателей альтернативных источников энергии и природного газа. Об этом пишет «Эксперт».

Глобальный спрос на энергию рекордно снизился, сравнявшись с послевоенными уровнями второй половины ХХ века. Нефть показала меньшую стабильность, чем газ (потребление черного золота снизилось на 9,1 млн баррелей в сутки).

Голубое топливо также стало использоваться меньше (-2,3%), однако доля природного газа в источниках первичной энергии увеличилась до значительных 24,7% за 2020 год. Помимо этого, хорошие результаты продемонстрировали в прошлом году ветровая и солнечная энергия, выйдя на максимальный прирост в доле мирового потребления за всю свою историю.

Инновационный реактор для атомной электростанции проектируют в России, чтобы обеспечить население доступной электроэнергией в течение многих лет.