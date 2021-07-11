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Альтернативные источники энергии и газ улучшили показатели в пандемию

  /   Обновлено: 11 июля 2021 18:33
Экономика
Альтернативные источники энергии и газ улучшили показатели в пандемию
Global Look Press  /  Ralph Lauer / ZUMAPRESS.com

Москва, 11 июля. Аналитики BP пришли к выводу, что пандемия поставила перед глобальной энергетикой новые вызовы.

Топливно-энергетический комплекс пережил пандемию по-разному. Эксперты компании British Petroleum пришли к выводу, что коронакризис способствовал улучшению показателей альтернативных источников энергии и природного газа. Об этом пишет «Эксперт».

Глобальный спрос на энергию рекордно снизился, сравнявшись с послевоенными уровнями второй половины ХХ века. Нефть показала меньшую стабильность, чем газ (потребление черного золота снизилось на 9,1 млн баррелей в сутки).

Голубое топливо также стало использоваться меньше (-2,3%), однако доля природного газа в источниках первичной энергии увеличилась до значительных 24,7% за 2020 год. Помимо этого, хорошие результаты продемонстрировали в прошлом году ветровая и солнечная энергия, выйдя на максимальный прирост в доле мирового потребления за всю свою историю.

Инновационный реактор для атомной электростанции проектируют в России, чтобы обеспечить население доступной электроэнергией в течение многих лет.

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газ альтернативные источники энергии мировая энергетика
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