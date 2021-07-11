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Привитая Sinovac медсестра из Таиланда умерла из-за коронавируса
Общество
Привитая Sinovac медсестра из Таиланда умерла из-за коронавируса
pskovgorod.ru  /  Город Псков

Бангкок, 11 июля. Работавшая в Таиланде медсестра, которая помогала больным коронавирусом, скончалась из-за COVID-19. При этом женщина была привита обоими компонентами вакцины Sinovac.

Информацией о кончине медсестры поделился глава научно-медицинского центра изучения новых заболеваний при Чулалонгкорнском университете и таиландском Красном Кресте профессор Тхирават Хемачутха.

В его Facebook размещен скриншот сообщения другой медицинской сестры, которая приходилась скончавшейся близкой родственницей. В посте рассказывается, что женщина заболела коронавирусом во время работы в отделении интенсивной терапии. У нее в кратчайшие сроки развились легочные осложнения. Спустя пять дней после установления диагноза ее не стало.

«Мы знали о случаях, когда медработники, привитые двумя дозами Sinovac, заражались коронавирусной инфекцией от больных, однако до этого случая болезнь у них протекала в основном в легкой форме, и никто из них не умирал от COVID-19», — рассказал Тхирават Хемачутха.

Партию китайской вакцины от коронавируса Sinovac получила Центральноафриканская республика. Всего в страну прибыло 150 тыс. доз препарата.

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таиланд вакцинация медсестра коронавирус
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