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Делегация Ливии прибыла в Египет для обсуждения возобновления авиасообщения
Весь мир
Делегация Ливии прибыла в Египет для обсуждения возобновления авиасообщения
wikipedia.org  /  Paul Spijkers / GFDL

Триполи, 11 июля. Ливийская делегация из управления аэропортов посетила Египет с рабочим визитом. Одной из главных тем поездки является обсуждение вопроса по возобновлению авиасообщения между государствами.

Несколько недель назад представители Египетского управления гражданской авиации проинспектировали все воздушные гавани североафриканской страны. Они осмотрели степень их готовности к принятию самолетов из Каира и уровень безопасности.

Ответный визит подразумевает посещение всех аэропортов республики. Гости планируют оценить их состояние и обеспечение мер безопасности, а также проверить на соответствие требованиям международного законодательства.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули еще в апреле объявил о возвращении прямых рейсов в Триполи после встреч с представителями переходного Правительства национального единства (ПНЕ). Он рассказал о плане обеспечить возвращение египетских рабочих в Ливию, чтобы внести вклад в ее восстановление и развитие.

Во время визита он вместе со своим коллегой Абд аль-Хамидом Дабибой подписали 11 документов по укреплению сотрудничества между государствами. Один из них подразумевал возобновление взаимных авиарейсов.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее сообщала, что с формированием переходного Правительства национального единства большинство арабских стран пожелали восстановить дипломатические отношения с Триполи и открыть границы. Этого дожидаются миллионы трудовых мигрантов.

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ливия египет авиасообщение
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