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Ученые установили связь между потерей зубов и деменцией
Наука
Ученые установили связь между потерей зубов и деменцией
pixabay.com

Нью-Йорк, 11 июля. Потеря зубов в молодом возрасте способствуют нарушению когнитивных функций в старости, предупредили ученые из США.

Специалисты проанализировали данные более 34 тыс. человек. Потеря зубов оказывает негативное влияние на память и может стать причиной деменции в будущем, заявили ученые на основе 14 проведенных исследований.

Каждый потерянный зуб увеличивает риск развития когнитивных нарушений в 1,5 раза. Вероятность возникновения слабоумия у беззубых людей повышается в 1,3 раза. Таких тенденций у людей с зубными протезами замечено не было, обратили внимание ученые.

Игнорирование кариеса может привести к проблемам с сердцем, предупредила ранее стоматолог Юлия Сивко. По ее словам, болезнетворные организмы из полости рта могут попасть в организм и стать причиной тромбоза или сердечно-сосудистых заболеваний.

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