Эксперт частично поддержал авиакомпанию в претензии к открывшему люк мужчине

Пассажиров задержанного в ночь на 11 июля самолета авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс Москва — Анталья, следовало вернуть в здание аэропорта на время устранения технических неисправностей. Об этом в интервью ФАН заявил авиаэксперт, руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Он оценил действия перевозчика и пассажира, который открыл аварийный люк из-за жары в салоне задержанного самолета, тем самым выпустив спасательный надувной трап. Пассажиров пришлось пересадить на другое воздушное судно. Вылет задержался еще на четыре часа. По данному факту межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку, а авиакомпания намерена взыскать с открывшего люк мужчины понесенные убытки.

«Если мы говорим о вентиляции и кондиционировании воздуха, то в ситуации, когда прогнозируется достаточно длительная задержка рейса, пассажиров обычно все-таки высаживают из самолета и доставляют в здание аэровокзала», — рассказал Олег Пантелеев.

По словам авиаэксперта, даже при отсутствии возможности выпустить пассажиров из салона самолета, можно было предпринять меры, которые позволили бы людям более комфортно чувствовать себя в душном и жарком пространстве самолета. В частности, он упомянул практику предоставления прохладительных напитков в случае длительной задержки вылета.

«Если речь идет о том, что в силу каких-то причин необходимо было оставить пассажиров на борту самолета, то желательно было обеспечить подключение воздушного судна к наземным источникам электропитания, что позволило бы даже при неисправности бортовых систем обеспечить достаточный уровень вентиляции в салоне. Но, повторюсь, если есть технические проблемы, связанные с системой кондиционирования, целесообразно все-таки высадить пассажиров», — добавил Пантелеев.

Авиаэксперт при этом отметил, что планы авиакомпании взыскать с чересчур нетерпеливого пассажира понесенные убытки выглядят вполне логично.

«Восстановление работоспособности системы — достаточно трудоемкая и технически сложная операция, которая проводится в сертифицированных техцентрах. Соответственно, самолет до устранения неисправности отстраняется от полетов. А пассажиров необходимо пересадить на другое воздушное судно. И то обстоятельство, что своими действиями пассажир причинил авиакомпании прямой материальный ущерб, вполне очевидно», — заключил собеседник ФАН.

Олег Пантелеев подчеркнул, что эту ситуацию сложно оценивать однозначно.

«С одной стороны, перевозчик, на мой взгляд, имел возможность минимизировать дискомфорт для своих пассажиров. С другой — действия мужчины, который открыл аварийный выход, являются очевидным нарушением правил безопасности», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что во время задержки рейса Москва-Анталья в аэропорту Шереметьево в салоне отсутствовало энергоснабжение, из-за чего не работали кондиционеры. СМИ сообщали, что некоторым пассажирам якобы стало плохо из-за духоты. Однако источник ФАН опроверг эту информацию.