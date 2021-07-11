Суд идет: проживающий в Европе беженец оказался участником военных преступлений в Сирии

В следующую пятницу, 16 июля, суд в Роттердаме вынесет приговор по делу о военных преступлениях в Сирийской Арабской Республике (САР).

В центре этого процесса оказался 49-летний выходец из Сирии, по судебным документам он проходит как Ахмад аль-К. Он и его семья получили убежище в Нидерландах еще в 2014 году, где с тех пор и проживают в статусе беженцев.

После переезда в Европу сириец получил возможность работать водителем в городе на юге страны Капелле-ан-ден-Эйссел с населением всего около 65,4 тыс. человек. Там он хорошо зарекомендовал себя как добрый мужчина и примерный семьянин, член местной футбольной команды.

Syrische vluchteling voor Nederlandse rechter om oorlogsmisdrijf https://t.co/Fyw4K3PxND — Herman Meijerink (@Boemerang1) July 2, 2021

Дело против него было возбуждено после того, как выходцем из Сирии заинтересовалась немецкая полиция: он неоднократно посещал Германию для встреч со своими бывшими боевыми товарищами из рядов сирийской «вооруженной оппозиции», членом которой он и являлся.

В 2019 году информация об этих съездах бывших и действующих боевиков была передана нидерландским правоохранителям.

Разоблачение

В результате европейские следователи узнали, что на Ближнем Востоке беженец Ахмад аль-К. был известен как Абу Худер.

Принадлежность к ССА

Абу Худер был активным участником боевых действий в Сирии на стороне «Сирийской свободной армии» (ССА) — группировки, которая боролась против правительства президента Башара Асада. Это военизированное объединение в период наибольшего обострения ситуации в САР широко поддерживалось западными странами и Турцией, выступающими против власти действующего лидера республики.

Among the range of munitions and supplies that the CIA has funneled to the various brigades of the Free Syrian Army and other "moderate" groups through Saudi Arabia, Jordan, and Turkey are TOW anti-tank missiles.#säkpol #migpol #svpolhttps://t.co/2uiKLuffJu — Mark E.T. Falyer (@EFalyer) June 28, 2021

В тот период европейские политики и СМИ квалифицировали ССА как «умеренную оппозицию», и на этом фоне захват группировкой значительной части сирийских территорий, включающих и нефтяные месторождения, воспринимался как должное.

Несмотря на это, «Сирийскую арабскую армию» нередко связывают с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 (ныне «Хайят Тахрир аш-Шам»1, обе организации запрещены в РФ).

Бригада, членом которой был Абу Худер, действовала преимущественно в провинции Дейр эз-Зор.

Причастность к преступлениям

Расследование нидерландской полиции позволило выяснить, что во времена своего пребывания в Сирии в период «арабской весны» Абу Худер активно воевал против правительственных войск. Он охотно давал интервью западной прессе, а также лично участвовал в казни пленных. Его причастность к последнему и стало причиной судебного разбирательства.

Во время войны члены различных военизированных группировок активно выкладывали видеозаписи с фронта в социальных сетях, в том числе и на видеохостинге YouTube. Именно там и был обнаружен ролик с убийством боевиками военнопленного, датированный июлем 2012 года.

Hoe een Syrische executievideo leidde naar het Zeeuwse Kapelle https://t.co/lZCN0xvOKT — NOS (@NOS) June 15, 2021

На той записи виден захваченный силами «Сирийской свободной армии» пилот правительственной армии со следами побоев и пыток, которого ведут по берегу Евфрата. При этом на видео запечатлен и сам Абу Худер, который рассказывает о причинах предстоящей казни, а после этого участвует в расстреле пленного.

Суд идет

В европейском суде обвиняемый заявил, что он был вовлечен в те события не по своей воле. Беженец утверждает, что специально стрелял мимо погибшего.

Тем не менее проведенная сотрудниками нидерландских правоохранительных органов экспертиза опровергает его слова. Анализ видео позволил стороне обвинения выявить, что по меньшей мере один выстрел Абу Худера достиг жертвы. За это военное преступление мужчине может грозить тюремное заключение на 27-летний срок.

Данное разбирательство стало причиной широкого резонанса в европейском обществе. СМИ удивлены тем, как легко убийца смог влиться в спокойную жизнь небольшого городка на окраине Нидерландов.

Goed dat hij is opgepakt, hoeveel meer van dit soort misdadigers bevinden zich onder ons?



OM eist 27 jaar tegen Syriër uit Kapelle voor leidende rol bij executie Syrische militair https://t.co/QB5wxaTFXy via @telegraaf — Ger, Volgt terug! (@Gerbrant) July 2, 2021

Диссонанс восприятия

Примечательно, что во время наибольшего обострения ситуации в Сирии деятельность «Сирийской свободной армии» воспринималась в целом положительно. В тот же период, спустя совсем немного времени после того, как был записан рассматриваемый ныне судом ролик, издание The Guardian посвятило нынешнему подсудимому большой материал.

Al-Qaida turns tide for rebels in battle for eastern #Syria http://t.co/vbwco9vo — The Guardian (@guardian) July 31, 2012

В тексте отмечалось, что отряд Абу Худера сражается на стороне «Аль-Каиды»1 (организация запрещена в РФ), действовавшей в тот момент в тесном сотрудничестве с «Сирийской свободной армией». Там его, дезертировавшего из правительственной армии офицера, называют «одним из самых храбрых и безжалостных людей в провинции Дейр эз-Зор, который помог сформировать один из первых батальонов ССА».

На фоне общего противодействия западных стран и так называемой «умеренной оппозиции» официальному Дамаску, работавшие в Сирии боевики одними из первых смогли получить убежище в Европе. На тот момент эти преступники рассматривались как люди, которые являются объектом политического преследования.

Есть прецедент

Террористические атаки в Париже 2015 года, нападение на прохожих в Ройтлингене в 2016 году, и подготовка взрыва в аэропорту Лейпцига, массовый наезд на людей в Лимбурге в 2019-м и т.п. — все эти и другие инциденты, совершенные при участии выходцев с Ближнего Востока, подтолкнули европейцев к пересмотру своей политики.

По этой причине процесс над Абу Худером — не первый в своем роде. Внимание правоохранительных органов к беженцам стало усиливаться. Теперь их судят не только за намерения навредить европейцам, но и за старые военные преступления.

Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что западные политики публично признают свои старые ошибки. Сейчас они только устраняют их последствия, в первую очередь для себя же.

1 Организация запрещена на территории РФ.