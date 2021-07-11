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Египет отправил 31 тонну медицинской помощи Тунису для борьбы с COVID-19
Весь мир
Египет отправил 31 тонну медицинской помощи Тунису для борьбы с COVID-19
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Каир, 11 июля. Министр здравоохранения Египта Хала Зайед подтвердил отправку более 31 тонны медицинской помощи Тунису для поддержки его усилий в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Поставка лекарственных препаратов и спецоборудования проходит в рамках указа президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Это мероприятие подчеркивает глубину и взаимозависимость отношений между двумя странами.

Тунис в последнее время переживает критическую нехватку кислорода и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В пятницу, 9 июля, в североафриканском государстве зарегистрировали 189 смертей, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии в 2020 году.

«Египетская партия медицинской помощи прибудет в республику на борту двух военных самолетов в координации с вооруженными силами страны», — говорится в официальном заявлении министерства здравоохранения.

В состав груза вошли 1500 доз препарата «Ремдесивир» для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 300 кислородных баллонов с регуляторами, 100 пульсоксиметров, 40 мониторов, 200 тысяч хирургических масок и 20 тысяч коробок с латексными перчатками. По данным агентства Reuters, только 715 тысяч тунисцев получили две вакцины из 11,6 миллиона жителей страны.

Аналогичную гумпомощь Египет направил Судану в рамках борьбы с COVID-19. Более 38 тонн медикаментов доставлены на четырех военных самолетах в Хартум.

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба во время телефонного разговора с президентом Туниса Каисом Саидом пообещал поддержать республику. Речь идет о координации действий министерств здравоохранения двух государств по поставке баллонов с кислородом, масок и перчаток.

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египет тунис медпомощь covid-19
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