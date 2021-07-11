Исследователи обнаружили древний фундамент стены на побережье Болгарии

София, 11 июля. Археологи обнаружили в Болгарии монументальное сооружение, расположенное недалеко от черноморского города Бургаса.

Исследователи нашли фундамент стены, охватывающий территорию площадью 1000 квадратных метров у мыса Чироза на южном черноморском побережье Болгарии. Были найдены сотни керамических фрагментов местной фракийской глиняной посуды.

Раскопки вела команда археологов из Национального исторического музея и Регионального исторического музея Бургаса. Найденный оборонительный ров служил для защиты. Но не исключается вариант, что он использовался для подношений даров богам.

Технику изготовления идолов из святилища богини Мефитис в южноитальянской долине Асанто выяснили ранее археологи из Университета Кампании Луиджи Ванвителли. Артефакты были созданы между VI и IV веками до н. э.