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Исследователи обнаружили древний фундамент стены на побережье Болгарии

  /   Обновлено: 11 июля 2021 18:16
Общество
Исследователи обнаружили древний фундамент стены на побережье Болгарии
pixabay.com

София, 11 июля. Археологи обнаружили в Болгарии монументальное сооружение, расположенное недалеко от черноморского города Бургаса.

Исследователи нашли фундамент стены, охватывающий территорию площадью 1000 квадратных метров у мыса Чироза на южном черноморском побережье Болгарии. Были найдены сотни керамических фрагментов местной фракийской глиняной посуды.

Раскопки вела команда археологов из Национального исторического музея и Регионального исторического музея Бургаса. Найденный оборонительный ров служил для защиты. Но не исключается вариант, что он использовался для подношений даров богам.

Технику изготовления идолов из святилища богини Мефитис в южноитальянской долине Асанто выяснили ранее археологи из Университета Кампании Луиджи Ванвителли. Артефакты были созданы между VI и IV веками до н. э.

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