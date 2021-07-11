Публицист Белковский рассказал, почему Навальная не станет «российской Тихановской»

Москва, 11 июля. Блогер Алексей Навальный видит в своей жене Юлии Навальной конкурента, поэтому не допускает ее ухода в политику. Такое заявление сделал публицист и писатель Станислав Белковский.

Он прокомментировал публикацию о супруге Навального в американском издании Vanity Fair, в которой она была представлена как «первая леди» российской независимой политики и так называемое лицо сопротивления власти РФ, передает «ПолитЭксперт».

В первую очередь писатель подчеркнул, что автор материала Юлия Йоффе хорошо знакома с четой Навальных. Но даже если опустить этот момент, все равно не выйдет представить Навальную как «новую Тихановскую» в России. Причина кроется в том, что такого развития событий не допустит сам Навальный, даже несмотря на реальные шансы жены добиться значимости в этом направлении.

«Потенциал у Юлии Борисовны большой, и лидером она может быть. Вместе с тем я считал и считаю, что Алексей Анатольевич этого не допустит, поскольку он эксклюзивен», — заявил Белковский.

По его словам, именно с таким «авторитарно-ревнивым отношением» и опасениями за возможную популярность Навальной было связано решение блогера отправить за наградой в Женеву не супругу, а дочь. При этом Навальный даже прямо заявлял, что его замена может произойти только в следующем поколении.

Что же касается бывших структур Навального, то в комментарии ФАН политолог Сергей Марков рассказывал, как члены ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) будут искать поддержки у русофобских режимов в разных странах.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.