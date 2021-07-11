Оператор «СП-2» намеревается завершить строительство проекта в августе

Берлин, 11 июля. Компания Nord Stream 2 анонсировала приблизительную дату завершения строительства газопровода.

Руководитель оператора проекта «Северный поток — 2» Маттиас Варниг отметил, что трубопровод планируется закончить к концу лета.

«Сейчас уже завершены 98%», — заявил директор Nord Stream 2 в интервью Handelsblatt.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что все попытки скептиков, вроде Украины и Литвы, сорвать завершение строительства газопровода обречены на провал.

Глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев отметил в интервью ФАН, что «Газпром» сможет поставить собственные условия Европе по поставкам голубого топлива через новый газопровод.