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Украинский министр с доходом в 4,3 млн гривен попросил увеличить зарплату в три раза

  /   Обновлено: 11 июля 2021 18:42
Политика
Украинский министр с доходом в 4,3 млн гривен попросил увеличить зарплату в три раза
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 11 июля. Украинские министры вынуждены брать взятки, поскольку их заработная плата слишком маленькая, заявил вице-премьер страны Алексей Резников.

Выступая на телевидении, чиновник сообщил, что зарплата министра сейчас составляет 36 тысяч гривен (98 тысяч рублей). Этого недостаточно для того, чтобы госслужащий удержался от искушения. По мнению Резникова, зарплаты взяточникам необходимо увеличить практически в три раза, чтобы они перестали незаконно брать деньги.

«Я считаю, что до 100 тысяч гривен (272 тысячи рублей) — это точно могла бы быть нормальная умная заработная плата», — сказал вице-премьер.

Стоит отметить, что украинские министры живут не только на одну зарплату. Многие из них получают гораздо больше за счет разного рода доплат. Сам Резников, который жаловался на низкий доход, в среднем получал 4,3 млн гривен (11,72 млн рублей) в 2020 году.

Алексей Резников ранее предложил «депортировать русских» из Крыма. По его словам, если граждане попали на полуостров не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то они «незаконно» пребывают на территории региона.

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украина зарплата министр резников
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