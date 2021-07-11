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Опубликован список лучших костюмов от Джорджо Армани в голливудском кино

  /   Обновлено: 11 июля 2021 18:07
Общество
Опубликован список лучших костюмов от Джорджо Армани в голливудском кино
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Рим, 11 июля. Знаменитый модельер Джорджо Армани, являющийся одним из самых богатых людей Италии, создавал костюмы для героев многих голливудских фильмов.

Основателю модного дома исполнилось 87 лет 11 июля. За свою многолетнюю карьеру Армани успел поработать над костюмами для всемирно известных голливудских актеров. Например, Ричард Гир появился в нарядах от модельера в фильме «Американский жиголо» 1980 года. Эта работа, ставшая дебютом Армани в кинематографе, сделала деловой костюм самым сексуальным элементом мужского гардероба.

Кристиан Бейл носил костюмы итальянского модельера в фильме «Темный рыцарь», когда представал на экране в образе Брюса Уэйна. Армани создавал одежду для миллиардера, перевоплощающегося в Бэтмена, вместе с одним из самых знаменитых костюмеров Голливуда Линди Хемминг.

Увидеть костюм от Армани можно на Брэде Питте в фильме «Бесславные ублюдки». Модельера пригласили для создания идеального белого смокинга.

Кроме того, в список лучших костюмов Армани для голливудского кино можно включить одежду главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит». Итальянский дизайнер создал для персонажа Леонардо Ди Каприо два костюма, пишет PEOPLETALK.

Еще одним известным модным домом Италии является Gucci. Осенью на экраны должен выйти фильм об убийстве его главы Маурицио Гуччи, в котором снялись Адам Драйвер, Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето и Сальма Хайек.

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фильмы мода армани
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