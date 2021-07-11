Экипаж самолета Bombardier при посадке в Казани заметил неопознанный объект

Казань, 11 июля. Экипаж самолета, следовавшего из Перми в столицу Татарстана, доложил о встрече с неопознанным белым шаром в небе. Объект был небольшого размера и не помешал посадке лайнера.

«Экипаж самолета CRJ-200 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» доложил о встрече с шаром белого цвета диаметром один метр с подвешенным грузом», — говорится в сообщении Telegram-канала Aviaincident.

По данным канала, пилоты лайнера Bombardier встретились с неопознанным объектом при совершении посадки в Казани. Инцидент произошел днем 9 июля и завершился благополучно — самолет сел в штатном режиме.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане экстренно сел борт «Уральских авиалиний», вылетевший в Анталью. Одной из женщин стало плохо, из-за чего лайнер был вынужден вернуться в аэропорт.