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Соловьев «фейспалмом» отреагировал на вручение медали капитану HMS Defender в Киеве

  /   Обновлено: 11 июля 2021 18:15
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Армия
Соловьев «фейспалмом» отреагировал на вручение медали капитану HMS Defender в Киеве
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 11 июля. Украинские власти расценили провокацию и бегство британских моряков из российских территориальных вод, как проявление «героизма», отметил российский журналист Владимир Соловьев.

Правительство Украины решило представить к награде капитана эсминца Королевского флота Великобритании HMS Defender, ранее «отметившегося» антироссийской провокацией у Крыма, вручив ему медаль «Защитник Украины» по итогам учений НАТО Sea Breeze, в которых принимали участие и украинские военнослужащие. Награждение британского капитана вызвало обширный резонанс в Сети. К примеру, эту новость в своем Telegram-канале прокомментировал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Киев посчитал за «героизм» то, что экипаж британского корабля, вторгшегося в российские территориальные воды, подчинился требованиям Пограничной службы ФСБ РФ и в итоге ретировался, сменив курс, колко высказался Соловьев. Свое сообщение журналист приправил характерным эмодзи, означающим «фейспалм».

Различные трусы уже давно получают награды на Украине, прокомментировал журналист Сергей Колесников награждение капитана HMS Defender. Он подчеркнул, что это уже стало своеобразной традицией украинцев. Журналист высмеял экипаж эсминца ВМС Великобритании, подчеркнув, что его маршрут до сих пор можно отследить по «коричневым следам» в Черном море.

Соловьев «фейспалмом» отреагировал на вручение медали капитану HMS Defender в Киеве
wikipedia.org  / Brian Burnell / CC BY-SA 3.0

«Новой восходящей звездой стал капитан британского эсминца, путь которого в Черном море до сих пор можно отследить по коричневым следам, оставленным в порыве героизма всей удиравшей командой. Воистину, какая страна, такие и герои», — с иронией отметил Колесников.

Британский корабль HMS Defender в середине июня вторгся в российские территориальные воды неподалеку от крымских берегов. Пограничная служба ФСБ отреагировала на провокацию, потребовав у экипажа эсминца сменить курс. После того как британцы проигнорировали требования пограничников, россияне применили корабельное артиллерийское орудие, посредством которого были сделаны предупредительные залпы, вынудив HMS Defender покинуть район.

Кроме того, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что при помощи подобной провокации Запад хотел прощупать российскую оборону в регионе, однако РФ попросту «одурачила» силы НАТО. По его словам, британцы на HMS Defender и американцы, которые следили за обстановкой с самолета-разведчика, хотели узнать частоты российских РЛС, однако получили вместо этого огромный ворох ложных сигналов, сгенерированных особыми излучателями.

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украина великобритания соловьев колесников награждение defender
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