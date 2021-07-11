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Шесть автомобилей пострадали в ДТП в Ростовской области, ФАН публикует фото
Происшествия
Шесть автомобилей пострадали в ДТП в Ростовской области, ФАН публикует фото
Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 11 июля. В результате дорожно-транспортного происшествия на 940-м километре автодороги М-4 в Ростовской области пострадали три человека и шесть автомобилей.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, по предварительным данным водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим в попутном направлении автомобилем Ford, в результате чего произошло инерционное столкновение еще с рядом автомобилей, стоявших друг за другом.

Шесть автомобилей пострадали в ДТП в Ростовской области, ФАН публикует фото
Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области  / Неизвестен

Удар был такой силы, что пострадали водители и пассажиры других автомобилей, в частности травмы получила 15-летняя девочка, находящаяся на заднем сидении автомобиля Renault.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будут установлены все причины произошедшего. 

Шесть автомобилей пострадали в ДТП в Ростовской области, ФАН публикует фото
Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области  / Неизвестен

Ранее ФАН сообщал, что в Веселовском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 4-летнего ребенка и отца, который был за рулем автомобиля. 

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