Житель Китая построил Запретный город из 700 тысяч деталей детского конструктора

Дизайнер Ли Чжинин потратил девять месяцев и 700 тысяч деталей LEGO, чтобы создать правдоподобную модель Запретного города, или, как его еще называют, Гугуна (что означает «Бывший дворец»).

Конструкция получилась длиной 4 метра и шириной 2,4 метра. Свою работу Ли назвал «Я — китаец», объясняя это тем, что «хотел показать своим друзьям со всего мира самобытность Китая и суть китайской культуры». По словам дизайнера, он влюбился в LEGO в 2008 году. Сейчас в его коллекции более 100 миллионов деталей, из которых Ли также построил Вестминстерский дворец, Эйфелеву и Кантонскую башни. Мужчина надеется, что, обладая таким богатством, в скором будущем сможет открыть выставочный зал, где он продемонстрирует свои работы.